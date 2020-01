Dà in escandescenze al parco, arrestato

Un 29enne sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Signa per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo nel giardino pubblico di via Tevere e per sottrarsi al controllo dei carabinieri ha rifiutato di fornire le proprie generalità tentando la fuga. Bloccato dai carabinieri che con prontezza lo hanno rincorso, il 29enne ha colpito con calci e pugni i militari. Leggermente ferito un militare, l'uomo è in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani.

Tutte le notizie di Signa