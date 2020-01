Lorenzo Cei: "Apertura, confronto e tanti 'big', vi aspettiamo al Dem Festival"

Il via è previsto per domani, giovedì e si andrà avanti fino a domenica. E' il primo 'Dem festival' che il Partito democratico ha organizzato al Palazzo delle Esposizioni invitando esponenti nazionali del proprio partito, sindaci e giornalisti. Si tratta di nomi importanti sulla scena politica italiana, nomi che fanno della quattro giorni un vero e proprio evento per la città.

Perchè un Dem festival? Parola al segretario del Partito democratico di Empoli, Lorenzo Cei: "È il primo festival della politica empolese e si rivolge a tutti i cittadini. Sono quattro giorni nei quali faremo tante cose, dalla politica alla cultura, a monmenti per bambini alla musica coinvolgendo anche le associazioni del territorio. EÈ un modo per raccontare Empoli"

Fra i tanti ospiti illustri spicca Massimo D'Alema, perchè questa decisione?

D'Alema viene a presentare l'ultimo numero della rivista 'Italianieuropei' che parla della caduta del Muro nel suo 30° anniversario e lo farà col senatore Dario Parrini e con la direttrice de La Nazione Agnese Pini. Credo che, al di là del giudizio che chiunque può avere sul politico, sia un modo per affrontare questo argomento in modo serio, pacato e qualificato

A chi si rivolge il Dem Festival?

A chiunque voglia partecipare, l'ingresso è libero e siamo aperti a tutti. Questo è in linea col nostro impegno politico visto che è organizzato da persone che provano a fare politica in modo serio ma da volontari, perchè qui il Pd è portato avanti da volontari. Il messaggio è proprio quello di coinvolgere il più possibile i cittadini

La scelta della data non è casuale, domenica si vota in Emilia

E' un momento importante per tutti, ma sono fiducioso sull'esito che avrà il voto. In questo caso potrebbe anche aprirsi una nuova fase politica per il paese

Questo festival segna per voi l'inizio della campagna elettorale verso le Regionali di maggio?

Non lo abbiamo pensato così, ma rimarca la centralità di Empoli nel dibattito politico regionale. In questi giorni ci tenevamo ad organizzare un qualcosa che ci introducesse alla campagna elettorale vera e propria, anche qui facendolo in modo serio ed il Dem Festival è anche questo

Avete scelto una campagna di comunicazione originale, tanti animaletti su sfondi colorati che attirano l'attenzione. Come nasce?

L'abbiamo fatta tutta in casa, pensata, ponderata e realizzata con una grafica innovativa ed originale, come originale è questo festival. La campagna punta ad incuriosire i cittadini ed a trasmettere questo sentimento di apertura ed invito a chiunque voglia venire

Oltre alla politica cosa ci sarà?

Ci saranno iniziative diverse anche nello stesso momento. Potranno esserci laboratori per bambini, iniziative politiche e presentazioni di libri, perchè non tutti hanno gli stessi interessi e quindi diamo ampia scelta. Anche la musica e l'intrattenimento saranno due voci molto importanti di questo festival

Come sta il Pd a Empoli?

Molto bene, noi siamo tutti volontari dal sottoscritto fino all'ultimo che si è iscritto e si respira entusiasmo a voglia di fare. La mia segreteria è composta per tre quarti da Under 30 e devo dire che mi sento il segretario più fortunato d'Italia perchè, anche quando capita che vengano meno la voglia e l'entusiasmo visto che la fatica è tanta, ci sono sempre persone con cui lavoriamo in squadra e quindi la passione si riaccende subito

Il tuo invito agli empolesi e non solo per il Dem Festival?

Invito tutti a venire, è un primo interessante esperimento e vorrei riuscire a capire se vale la pena ripeterlo perchè tiene assieme tante cose e va sperimentato tutti insieme. Venite, dateci un contributo, partecipate e saremo pronti a recepire suggerimenti e critiche perchè non ci fermiamo qui

Il link al programma

https://www.pdempoli.it/news/dem-festival-2020/

Marco Mainardi

Tutte le notizie di Empoli