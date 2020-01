Elena Cattaneo a Pisa per un incontro sulla disinformazione nella scienza

Elena Cattaneo e Marco Tamietto sono i protagonisti di un incontro “Esperienze di Scienza” che si svolgerà venerdì 24 gennaio, dalle 9 alle ore 13, nell'aula magna del Polo Fibonacci dell’Università di Pisa (Via Filippo Buonarroti, 3). L’appuntamento organizzato dagli studenti del dottorato in Biologia dell’Ateneo sarà dedicato ai temi della comunicazione e della divulgazione scientifica per contrastare “bufale” e disinformazione.

Dopo il saluto delle autorità accademiche, la mattinata sarà aperta dalla senatrice e professoressa Elena Cattaneo che terrà una lectio su "Huntington: da un gene antico a un pugno di cellule bellissime” in cui illustrerà la ricerca di frontiera sulle cellule staminali per comprendere (e sperare di curare) le malattie neurodegenerative. Seguirà quindi l’intervento del professore Marco Tamietto dell’Università di Torino su "Visione cieca: le basi neurali della coscienza", una ricerca che l’estate scorsa lo ha reso bersaglio degli insulti e delle minacce (gli è stata recapitata per posta una lettera minatoria insieme ad un proiettile) da parte di gruppi estremisti.

