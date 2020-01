È stato necessario il trasporto con l'elisoccorso Pegaso 3, in dotazione alla Asl Nord Ovest, per un bambino di 13 anni della Valdera con gravi patologie. Il piccolo ha accusato un forte malore in casa. Sul posto è giunta un'ambulanza e un'automedica, ma fin da subito si è reso necessario il trasporto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'emergenza è stata etichettata dal 118 come un codice rosso.

