Esplosivo contro bancomat a Casciana Terme, via 36mila euro

Uno sportello bancomat è stato fatto saltare a Casciana Terme (Casciana Terme Lari) nella notte appena trascorsa. A essere colpita è stata ancora la Cassa di Risparmio di Volterra, già nel bersaglio pochi giorni fa a Bassa di Cerreto Guidi. Il bottino ottenuto dai ladri è di 36mila euro. I carabinieri di Pontedera stanno indagando. Si presume che fossero professionisti perché hanno agito a volto coperto e muniti di guanti. Tramite una grossa quantità di esplosivo, hanno divelto la cassa, portando via il denaro all'interno. L'auto utilizzata aveva la targa mascherata per non venire ripresa dalle telecamere di sorveglianza nei pressi di piazza Garibaldi. L'esplosione ha anche allarmato alcuni cittadini. I danni riportati riguardano solo la filiale, non l'edificio in cui è ospitata.

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari