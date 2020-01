Avrebbe compiuto un furto riuscito e uno tentato in abitazione a Firenze, nel centro della città. Per questo una 25enne è stata arrestata e trasferita in carcere dai carabinieri. L'identità della donna è stata scoperta con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non era sola però: si cerca la complice che l'ha accompagnata nei due colpi contestati. Al momento però quest'ultima è irreperibile.

