Musica, cultura e speranza: Vinci celebra la Giornata della Memoria

Una serata a teatro a Vinci per la Giornata della Memoria. Sabato 25 gennaio musica, memoria e speranza si uniranno al Teatro di Vinci dalle 21.30 per una serata che cerca di portare luce in un momento definito "buio e senza dignità". L'ingresso sarà libero e tutta la cittadinanza è invitata.

Con la regia di Simona Peruzzi, i ragazzi del Ferraris-Brunelleschi di Empoli porteranno in scena 'Primo Levi. Il chimico, il testimone, lo scrittore. Una differenza percettibile'. A seguire monologhi a cura dell'attrice Fabiola Veracini alternati a brani musicali a cura del Centro Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana. Patrizio Castiglia al violino e Leonardo Ricciarelli si produrranno nella Entartete Musik, la musica 'degenerata' che i nazisti mal consideravano, dato che proveniva da culture ritenute inferiori.

"La Giornata della Memoria sintetizza pace, cultura e istruzioni. Non bisogna dimenticare o nascondersi, ma dobbiamo condannare ciò che è successo. Possiamo farlo con la cultura e con l'educazione. Il Comune si muove in tale direzione, come testimonia la cittadinanza a Liliana Segre" ha detto l'assessore Sara Iallorenzi. La sua omologa Mila Chini ha aggiunto: "Una giornata così ricorda e tramanda quel che è avvenuto nel secolo scorso. Dobbiamo comprendere ancora oggi le atrocità di quel periodo. Non bisogna mai perdere la memoria".

La professoressa Silvia Desideri, che si occupa del gruppo teatrale dell'IIS Ferraris-Brunelleschi, ha continuato: "Coi nostri ragazzi ci occuperemo della figura di Primo Levi, scelto anche per la giornata internazionale della letteratura. Il teatro parte dal gesto, ma è stato difficile portare una performance. I nove studenti coinvolti hanno lavorato molto per dare merito a una persona importante". Lo spettacolo sarà rappresentato anche il 27 gennaio all'Università di Firenze, grazie all'interesse del rettore Luigi Dei.

Ha concluso Paolo Sani, presidente della Consulta delle Associazioni e Club UNESCO di Vinci: "È un piacere per le associazioni essere presenti. Era doveroso che chi è vicino a questi valori abbia dato il patrocinio. Inoltre UNESCO arriva dai festeggiamenti della tavola periodica, quindi si inserisce bene la figura di Primo Levi".

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Vinci