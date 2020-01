Il Comune lancia il periodico QuiSerravalle, risparmio sull'informazione nonostante due dipendenti

"QuiSerravalle", è questo il nome del nuovo periodico redatto dal Comune di Serravalle che ha come obiettivo quello di informare i cittadini su tutto ciò che avviene sul territorio, in modo particolare sull'attività della giunta, sui lavori del consiglio comunale, oltre ad eventi, numeri utili per i cittadini e argomenti di attualità. Il periodico sarà recapitato gratuitamente nei prossimi giorni a tutte le famiglie del comune.

Si tratta di uno strumento per un'informazione attenta e capillare per tenere sempre aggiornati le persone perfettamente in linea con l'idea portata avanti dall'amministrazione di far sentire i cittadini partecipi della vita della comunità.

"QuiSerravalle" è curato direttamente dai responsabili dallo staff della comunicazione del Comune. L'informazione è stata oggetto da parte dell'amministrazione Lunardi di una massima ottimizzazione dei costi, tagliando del 20,33 per cento le spese per l'ufficio comunicazione e informazione rispetto alla precedente amministrazione. Si passa, infatti, dagli 87049,25 euro con l'inquadramento di una sola figura professionale di addetto stampa e portavoce del sindaco, agli attuali 68237,82 euro totali, con l'istituzione di due figure distinte di addetto stampa e portavoce per un risparmio totale di 17409,83 euro nel mandato.

"L'idea nasce dalla volontà di proseguire il percorso intrapreso dall'amministrazione di far sentire i cittadini vicini e partecipi della vita della comunità. Crediamo che l'informazione rivesta un ruolo importante - dichiarano Elia Gargini e Maurizio Innocenti, rispettivamente direttore editoriale e direttore responsabile della rivista - e per questo abbiamo proposto la nascita di un periodico che abbia come obiettivo proprio quello di tenere informati i cittadini nella massima trasparenza su tutto ciò che li riguarda da vicino".

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

