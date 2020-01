Impianto di sollevamento del Gentilino, autorizzazioni rilasciate per i lavori

La soluzione tecnica, progettata da Publiacqua allo scopo di regolare le acque di scarico e meteoriche del quartiere del Gentilino, si traduce in realtà con l’avvio dei lavori previsti nel corso della primavera. L’ottenimento delle specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune porta a termine di fatto l’iter burocratico necessario alla realizzazione dell’opera che sarà eseguita dal gestore del servizio idrico integrato. L’intervento, progettato in accordo e in collaborazione con il Comune di San Casciano, consiste nella realizzazione di un impianto di sollevamento e di una condotta in pressione che consentiranno di portare i reflui verso il limitrofo quartiere Bardella. L’operazione si completerà con la dismissione del locale depuratore che attualmente serve le famiglie del quartiere. “I tempi e gli impegni assunti nell’ambito del documento che abbiamo sottoscritto e condiviso con il gestore Publiacqua, i condomini del Gentilino e i proprietari dei terreni adiacenti - dichiara il sindaco Roberto Ciappi – vengono rispettati a pieno nell’interesse della collettività”. Il documento indicava la decorrenza di un periodo temporale pari a dieci mesi per l’apertura dei lavori dal momento della sottoscrizione degli accordi successivi all’ottenimento del consenso da parte dell’assemblea.

Il cantiere dunque prenderà il via nel mese di maggio, frutto di un lavoro progettuale e di un percorso istituzionale, caratterizzato da impegni e obiettivi convergenti che hanno visto lavorare con assiduità e attenzione alle esigenze dei cittadini il Comune e il gestore Publiacqua. “Mi stupisce – aggiunge il sindaco Ciappi – il fatto che Luigi Venzi, nel ruolo di presidente del Comitato del Gentilino, sia arrivato ad appropriarsi di un merito che non ha, la ritengo un'operazione strumentale che favorisce soltanto i suoi interessi e non quelli collettivi”. “Da parte nostra – conclude il primo cittadino - proseguiamo il percorso di collaborazione con Publiacqua per giungere alla realizzazione dell’intervento e portiamo avanti il contenzioso con i realizzatori delle opere in questione. Parallelamente stiamo elaborando un programma di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria di tutta l’area del quartiere che terrà conto anche della frana lungo via Gentilino”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

