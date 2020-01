Inaugurazione della nuova pavimentazione alla palestra di Morecci

Sarà inaugurata ufficialmente sabato 25 gennaio ore 10 con una dimostrazione di gioco del mini volley delle bambine del Montemurlo volley la nuova pavimentazione della palestra di Morecci. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi; l'evento è aperto alla cittadinanza. Riapre così uno spazio importante per l'attività sportiva sul territorio, utilizzato dalla scuola primaria “Alberto Manzi” e da numerose società sportive.

L'intervento, dell'importo complessivo di 85 mila euro, è stato finanziato per 60 mila euro grazie alle risorse ottenute dal Comune sul fondo "Sport e periferie" del Coni e per 25 mila euro con fondi propri dell'ente.

La palestra di Morecci ha una superficie di 130 metri quadrati e i lavori si sono resi necessari per risolvere definitivamente alcuni problemi d'infiltrazione d'umidità, che nel tempo avevano compromesso in modo irreparabile la precedente pavimentazione in legno. Il rifacimento ha previsto il rialzamento della quota di calpestio con una struttura detta “vespaio areato”, sul quale è stato posizionato uno strato isolante termo acustico. In seguito a ripetuti interventi manutentivi dovuti alle infiltrazioni di umidità di risalita che avevano progressivamente rovinato il parquet, infatti, è stato necessario procedere all'areazione della zona sottostante il pavimento e scongiurare così in futuro il ripetersi di danni simili.

« Siamo felici di riconsegnare alla comunità una palestra completamente rinnovata- commentano il sindaco Simone Calamai e l'assessore allo sport Valentina Vespi- Uno spazio importante per l'attività motoria della scuola e delle numerose società sportive che operano su Montemurlo»

Grande attenzione è stata posta anche verso la piena accessibilità della struttura sportiva da parte di persone con disabilità, sono stati infatti svolti lavori di adeguamento degli spogliatoi con realizzazione di servizi igienici per disabili e docce accessibili anche da chi è su una sedia a rotelle.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

