La forza della Memoria, le iniziative di Fucecchio per non dimenticare

Una strage che non può e non deve essere dimenticata. Per ricordare le vittime dell’Olocausto, in occasione della Giornata della Memoria che sarà celebrata lunedì 27 gennaio, da domenica 26 fino a sabato 1° febbraio l’amministrazione comunale presenta un calendario di iniziative volte a tenere viva la memoria storica di quella strage e commemorare le vittime dell’odio razziale.

Si partirà domenica 26 a Massarella con la presentazione del libro di Giovanna Lori Era l’estate del ’44, a cura dell’associazione culturale Le stanze sul Padule: la storia di Alessandra Settepassi detta “la Poggiolina”, vittima dei nazisti, e delle famiglie dei Lori, Vannucci e Settepassi, il cui destino si intreccia con l’Eccidio del Padule di Fucecchio. Relatore dell’incontro, che si terrà alle ore 16.30 presso l’oratorio della parrocchia di Santa Maria, sarà il professor Giovanni Cipriani.

Lunedì 27, Giorno della Memoria, doppio appuntamento: alle ore 8.30, al Teatro Pacini, gli studenti della classi terze della scuola media Montanelli-Petrarca saranno protagonisti dello spettacolo Memoria: tra passato, presente e futuro, mentre alle 11.30 in piazza Dina Boncristiani si terrà la commemorazione con la deposizione di una corona di fiori dedicata a Nedo e Giuseppe Nencioni, padre e figlio deportati nei campi di sterminio nazisti (il primo vi morì, il secondo tornò e per decenni raccontò gli orrori di quei luoghi ai ragazzi nelle scuole dell’Empolese Valdelsa).

Martedì 28, invece, l’appuntamento sarà riservato esclusivamente alle scuole: alle ore 11 presso l’auditorium La Tinaia si terrà una rievocazione dell’Eccidio del Padule di Fucecchio a cura di Graziano Bellini e Letizia Grazzini, durante la quale interverranno testimoni diretti che hanno vissuto sulla loro pelle quella terribile strage, tra i quali Vittoria Tognozzi.

Infine, da lunedì 27 gennaio a sabato 1° febbraio, presso il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, andrà in scena il progetto/spettacolo A casa di Anna Frank, performance rivolta alle scuole ma aperta all’intera cittadinanza, ideata e diretta da Firenza Guidi e realizzata con la compagnia permanente Elan Frantoio (prenotazione obbligatoria a info@elanfrantoio.org). Lo spettacolo si terrà in replica in diversi orari: lunedì 27 e martedì 28 ore 8.30, 10 e 11.15, mercoledì 29 e giovedì 30 ore 8.30, 10 e 11.30, venerdì 31 ore 9 e 10.30, sabato 1° febbraio ore 9.

A Casa di Anna Frank

«È possibile che il mondo non capisca che io, ebrea o non ebrea, sono solo una semplice ragazzina con tanta voglia di divertirsi?»

La Sezione Mostre Temporanee del Museo civico Fucecchio, in Piazza Vittorio Veneto 27, si trasformerà nel nascondiglio segreto, grazie allo spettacolo A Casa di Anna Frank, disegno drammaturgia e regia di Firenza Guidi e realizzato con la compagnia permanente di ELAN Frantoio, che andrà in scena da Lunedì 27 Gennaio a Sabato 1 Febbraio 2020. Gli orari sono mattutini per le scuole ma la cittadinanza è invitata a partecipare previa prenotazione scrivendo a info@elanfrantoio.org.

Chi avrebbe mai immaginato che le semplici parole di una tredicenne avrebbero scandagliato l’immaginario filmico e letterario per decadi a venire? Il diario di Anna Frank, oramai diventato un classico della letteratura, è prima di tutto la testimonianza di un passaggio tra infanzia e adolescenza, tra l’innocenza dell’universo del bambino, in cui il male non esiste e il mondo dilaniato dell’adulto.

Il pubblico che parteciperà all’esperienza farà un viaggio che permetterà loro di entrare nella città di Amsterdam per poi salire su attraverso scale strette agli alloggi e alla soffitta dove Anna Frank, la sua famiglia e i Van Pels rimasero nascosti per più di due anni. Nel suo allestimento la Guidi crea un arazzo di corrispondenze e sensazioni, di colori e suoni, di profumi e passi ascoltati a cuore in gola, come se, spingendo silenziosamente la cigolante libreria al primo piano, questa diventasse una vera e propria macchina del tempo catapultando lo spettatore dal grido indaffarato della vita e città sottostante al silenzio senza tempo e l’incognita dell’attico segreto.

Circa 300 studenti delle scuole primarie e secondarie del circondario verranno a vedere lo spettacolo nelle rappresentazioni mattutine e seguiranno insieme agli attori il percorso per ri-tracciare i passi e le parole di Anna anche attraverso l’intervento dei ragazzi stessi. Una notevole collaborazione e una profonda solidarietà tra arte, scuole e amministrazioni che ancora credono nella validità e nell'importanza della memoria come un'esperienza vissuta. Sicuramente ai ragazzi il ricordo di Anna e delle milioni di vittime dell'Olocausto rimarrà per molti anni a venire.

Firenza Guidi, autrice, regista e creatrice di un linguaggio performativo unico.

Recentemente ha vinto il premio alla creazione e i suoi spettacoli per il Nofit State Circus (UK) come Immortal, Tabù e Bianco hanno attraversato il mondo e hanno portato la compagnia gallese sulla scena internazionale.

Orari degli Spettacoli: Gennaio/ Febbraio 2020

Lunedì 27 Ore 8.30; 10.00; 11:15

Martedi 28 Ore 8. 30; 10.00; 11:15

Mercoledi 29 Ore 8. 30; 10.00; 11.30

Gloved 30 Ore 8. 30; 10.00; 11.30

Venerdi 31 Ore 9.00; 10.30

Sabato 1 Febbraio Ore 9.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni:

Email info@elanfrantoio.org / www.elanfrantoio.org

