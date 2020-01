Per non essere sorpresi i malviventi hanno pensato di sbarrare la porta della casa che stavano svaligiando con i mobili. I ladri sono entrati nell'appartamento forzando una porta finestra. E' accaduto ieri in un'abitazione di Firenze, in via di Mantignano. Sempre ieri i ladri hanno visitato un altro appartamento nella stessa strada. In entrambi i casi, sui quali indaga la polizia, sono stati portati via gioielli, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

