Mercato di box e posti auto, crescono lievemente i prezzi in Toscana

Il mercato dei box e dei posti auto, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance. Le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa.

Variazione percentuale PREZZI - ( I sem19 rispetto al II sem18)

Città Box Posto auto

Bari -0,8% 0,0%

Bologna +2,7% +3,1%

Firenze +1,7% -0,3%

Genova -1,4% -4,8%

Milano 1,4% 2,0%

Napoli -0,2% -3,0%

Palermo -1,1% -0,8%

Roma -1,7% -0,8%

Torino +0,2% -0,6%

Verona +0,2% +1,0%

L’analisi delle informazioni raccolte tra le nostre agenzie affiliate ci dice che, nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale. Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione.

PREZZI BOX E POSTI AUTO - I semestre 2019 TOSCANA FIRENZE CITTÀ ZONA Box Posto auto Centro SAN FREDIANO 40000 25000 Poggio Imperiale-Bandino GAVINANA 35000 18000 VIALE EUROPA 23000 10000 Isolotto ISOLOTTO 22000 9000 SOFFIANO 23000 10000 Novoli-Careggi LEOPOLDO - VIEUSSEUX 50000 18000 NOVOLI - GUIDONI 20000 13000 PANCHE 30000 15000 PUCCINI 25000 15000 RIFREDI - POGGETTO 40000 12000 ROMITO 50000 15000 STATUTO - LIBERTÀ - FORTEZZA 65000 30000 PONTE DI MEZZO 30000 15000 Campo di Marte AFFRICO 40000 30000 BELLARIVA 30000 10000 CAMPO DI MARTE 45000 15000 COVERCIANO - SAN SALVI 35000 12000 CURE 65000 25000 MAZZINI - OBERDAN 60000 30000 ROVEZZANO 24000 8000 SAVONAROLA 50000 27500 STADIO 50000 20000 VARLUNGO 25000 9000 LIVORNO CITTÀ SORGENTI P 15.000 Nd LUCCA CITTÀ PONTETETTO P 8.250 Nd SAN CONCORDIO S 11.250 6.750 PISA CITTÀ PORTA FIORENTINA S 13.000 6.000 PUTIGNANO P 7.000 3.500 RIGLIONE - ORATOIO P 7.000 Nd SAN GIUSTO S 13.000 6.000 SAN MARCO S 13.000 6.000 SANT'ERMETE P 6.500 Nd STAZIONE C 18.000 6.500 PISTOIA CITTÀ CENTRO STORICO C 15.000 10.000 ZONA OVEST S 15.000 10.000 ZONA SUD P 10.000 Nd PRATO CITTÀ BADIE P 14.000 5.000 CAFAGGIO P 12.000 5.000 CASALE P 15.000 5.000 CASTELNUOVO P 12.000 5.000 FONTANELLE P 11.000 5.000 GRIGNANO P 14.000 5.000 IOLO P 12.000 5.000 IOLO SANT'ANDREA P 12.000 5.000 LA CASTELLINA S 20.000 8.000 LA PIETÀ S 18.000 7.000 LA QUERCE P 16.000 6.000 MEZZANA S 16.000 6.000 PAPERINO P 12.000 5.000 SAN GIORGIO A COLONICA P 18.000 5.000 SAN GIUSTO S 12.000 5.000 STADIO S 16.000 6.000 TAVOLA P 12.000 5.000 TOBBIANA VERGAIO P 15.000 8.000 SIENA CITTÀ CENTRO C 35.000 20.000 Legenda C=Centro S=Semicentro P=Periferia Nd=Non disponibile I valori sono espressi in € a corpo Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

