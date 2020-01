Artificiere morto in caserma, 7 indagati tra cui l'ex questore

Per la morte dell'artificiere della polizia Giovanni Politi, 51 anni, ci sono 7 persone indagate per omicidio colposo. Ricostruiamo il fatto: l'uomo morì il 25 febbraio del del 2018 nella caserma Fadini di Firenze, dove ci fu un'esplosione. L'agente era tornato in ufficio dopo la partita Fiorentina-Chievo allo stadio 'Franchi' di Firenze, dove aveva coperto il turno per la polizia. Pare che alcuni candelotti segnalatori di emergenze fossero custoditi provvisoriamente in zona. La scintilla avviata da una smerigliatrice (Politi aveva l'hobby del modellismo) ha causato l'esplosione di questi e il grave ferimento dell'agente, secondo la perizia. Non essendoci però nessuno nelle vicinanze, l'uomo è morto in solitudine. Tra i 7 indagati risulta anche l'ex questore Alberto Intini, oggi prefetto di Imperia, assieme ad altri funzionari e artificieri.

