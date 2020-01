Cerreto Guidi in lutto: muore a 37 anni Erika Di Carlo. Domani i funerali

Si terranno domani i funerali di Erika Di Carlo, 37enne di Cerreto Guidi, che da un anno e mezzo lottava ogni giorno contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Lavorava al bar Giubbolini della zona del Terrafino di Empoli ed era impegnata nella contrada di Porta Fiorentina della sua Cerreto, la compagine giallorossa che anche su Facebook le ha tributato omaggio non appena saputa la notizia della scomparsa. Nella foto pubblicata il mega-striscione innalzato in onore del suo compleanno per una recente edizione del Palio del Cerro.

Erika lascia un bambino, la sorella Myriam e i genitori. Attorno a loro, non è mancato il calore di chi l'ha conosciuta e ha apprezzato le sue qualità in tutti questi anni. Non potrà sanare la grave perdita ma darà il conforto in una triste giornata come quella di oggi.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi