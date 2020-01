Polizia municipale in borghese per contrastare l'uso del cellulare alla guida: accade nell'Empolese Valdelsa

Una stretta sull'uso dei cellulari e l'arrivo dei vigili urbani in borghese. Due grandi novità in vista per l'Empolese Valdelsa e per la polizia municipale, a due giorni dalle celebrazioni del santo patrono San Sebastiano. A annunciarle è il comandante Massimo Luschi in una apposita conferenza stampa all'unione dei comuni. Inoltre ci sono aggiornamenti sul bando e sulle assunzioni.

Le due novità hanno un fine unico, ovvero la sicurezza. Il personale collaborerà con la pattuglia in divisa, segnalando eventuali casi di utilizzo di telefonino alla guida. Ormai è risaputo che usare il cellulare in auto è dannoso, se non talvolta letale, ma non è facile 'lottare' contro questo abuso.

"Saranno nuove forme di controllo di comportamenti scorretti. Soprattutto l'uso del cellulare va arginato. Ci sarà un agente in borghese che segnala alla pattuglia l'auto da fermare, se il guidatore è al telefono. Non è una multa in differita come ho sentito dire. Dà un effetto immediato, non bisogna mettere in pericolo gli utenti deboli sulla strada" ha detto Luschi.

Il futuro della polizia municipale passa anche dalle nuove assunzioni e dal bando che vedrà protagonista pure Santa Croce sull'Arno. Per ora sono circa tremila le domande arrivate all'ufficio del personale, che le scriverà fino a trecento o trecentocinquanta. Sempre Luschi: "Siamo in attesa di pubblicare il bando per i cinque ufficiali. In più, avremo quattro agenti a tempo determinato per il servizio di prossimità. I tempi? Spero entro il primo settembre. Di sicuro ci sarà una bella boccata di ossigeno, che ci permetterà di rimodulare il servizio in modo diverso. La nostra struttura deve essere duttile".

Spazio anche per un bilancio numerico del 2019. Nell'anno passato sono state 60.171 le sanzioni emesse, 13.795 i punti detratti dalle patenti e 587 gli incidenti (con 5 mortali), quest'ultimo dato in calo rispetto al 2018.

Gianmarco Lotti

