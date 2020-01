Il Comune di Fucecchio informa che, a causa di problemi tecnici alle procedure informatiche e alla conseguente impossibilità di utilizzo dei computer, gli uffici comunali attualmente non sono in grado di garantire il normale svolgimento delle attività di sportello. L'amministrazione comunale si scusa per il disagio. Aggiornamenti sulla situazione su www.comune.fucecchio.fi.it e sulla pagina Facebook del Comune di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

