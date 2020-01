Regionali 2020, Articolo 1 verso una lista a sostegno di Giani, ma "attende segnali chiari"

L’ Assemblea Regionale di Articolo UNO riunita a Livorno il 21 Gennaio alla presenza di Arturo Scotto, Coordinatore Nazionale del Partito, ha approvato la relazione del Segretario Regionale Simone Bartoli. In particolare l’Assemblea ha deciso di lavorare per far parte della coalizione di centro-sinistra a sostegno della candidatura di Eugenio Giani. In questo senso si attendono da parte del Candidato alla Presidenza dei segnali chiari rispetto alle proposte programmatiche avanzate nei giorni scorsi dalle forze della Sinistra, come abbiamo potuto esplicitare direttamente a Giani nell’incontro che si è svolto nella mattinata del giorno 22 tra lo stesso Giani e Articolo UNO (presenti Bartoli e Scotto). Nello stesso tempo l’Assemblea ha deciso di lavorare per dare vita ad una lista unitaria da costruire insieme all’esperienza di Sinistra 2020 e a Comunità Civica Toscana con l’obiettivo di coinvolgere anche i Verdi. Articolo UNO parteciperà con un profilo autonomo e con spirito unitario al confronto che deve aprirsi fin da subito per realizzare questo importante obiettivo.

