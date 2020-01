Rivoluzione ZCS, Draghi (FdI): "Giusto il principio ma troppi errori nel provvedimento"

"Un'opportunità in larga parte mancata". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi giudica la rivoluzione delle ZCS cittadine da parte della giunta.

"Giusto il principio: premiare la fiorentinità; è giusto che i fiorentini siano liberi di parcheggiare ovunque nella loro città senza dover pagare – sottolinea Draghi –, ma se per farlo poi si deve acquistare un bollino da 10 euro, ecco che spunta una nuova gabella che contraddice il principio stesso del provvedimento. E non basta: si alza anche la tariffa della sosta nella ZCS1 (la parte immediatamente a ridosso del centro storico) portando da un 1,5 a 2 euro il costo della prima ora non frazionabile".

"Altro problema che potrebbe verificarsi, l'invasione di veicoli nella ZCS1 da parte di coloro che risiedono nelle zone più periferiche e che, vista la gratuità della sosta, potrebbero abbandonare il mezzo pubblico per decidere di recarsi in zone vicine al centro in auto – aggiunge l'esponente dell'opposizione –. Infine, crediamo che nell'ottica di aiutare i fiorentini nel parcheggiare correttamente i propri mezzi, occorra migliorare la segnaletica verticale delle zone a sosta rotazione veloce. Poco visibili oggi, con l'effetto che cittadini sbadati, compreso i residenti, vi parcheggiano prendendo la multa".

