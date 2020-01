Rubano la Maserati con nonchalance: furto da 130mila euro

Rubata una Maserati nel cuore della Valdichiana. Come riportato da 'La Nazione', il furto è avvenuto ieri 21 gennaio ai danni del patron dell’oleificio Morettini, Lauro Morettini. L’aretino aveva parcheggiato nel piazzale dell’azienda per poi dirigersi all’interno dell’edificio. Le telecamere di sorveglianza hanno visto un uomo entrare con nonchalance nell’azienda ed in seguito uscirne con le chiavi dell’auto rubate dall’ufficio del proprietario. Con molta calma si è poi dato alla fuga a bordo della Maserati dal valore di mercato di circa 130mila euro. La vettura non è stata ancora trovata dai carabinieri di Monte San Savino che conducono le indagini. L’imprenditore aretino è a capo dell’oleificio di fama mondiale Morettini che produce olio extra vergine d’oliva di alta qualità da oltre 70 anni, tanto da meritarsi il titolo di cavaliere dell’ordine del merito della Repubblica Italiana.

