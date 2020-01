Rubano superalcolici al supermercato Coop di Empoli: arrestate due donne

Avevano rubato delle bottiglie di superalcolici dagli scaffali del supermercato Coop.Fi di via Susini a Empoli. Ma sono state arrestate ieri pomeriggio dai carabinieri di Empoli. Si tratta di due donne, la 33enne R.M. e la 42enne S.F., entrambi di zona e con precedenti. Le donne, attorno alle 13.30, avevano nascosto le bottiglie nelle borse. Il personale della sicurezza si era accorto del tentativo di furto e hanno prima fermato loro poi allertato i carabinieri. La refurtiva è stata riconsegnata. Quest'oggi si terrà il processo per direttissima a Firenze. Il reato è quello di furto aggravato in concorso.

