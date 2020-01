Polizia municipale dell'Empolese Valdelsa in festa, molte emozioni per San Sebastiano

La polizia municipale dell'Empolese Valdelsa torna a far festa e lo fa con uno spirito di unione ritrovato e con una partecipazione numerosa. Dopo uno stop durato due edizioni, a Montelupo Fiorentino il 20 gennaio per San Sebastiano si è festeggiato il patrono dei vigili urbani. Negli anni scorsi il palcoscenico passò da Gambassi Terme a Empoli, poi Montaione e Fucecchio, prima della pausa. Stavolta è toccato al comune della ceramica e, a detta degli organizzatori, è venuta fuori una cerimonia importante.

"Quest'anno, dopo alcuni anni in cui eravamo fermi per i contrasti sindacali, abbiamo voluto sia io sia i sindaci riportare in auge questa festa. Per noi è stato importante. Abbiamo lavorato molto per questa festa, siamo riusciti a portare il cardinal Ernest Simoni a Montelupo e siamo stati molto felici. Anche la benedizione apostolica ha fatto piacere e la condivido con tutti" ha detto il comandante Massimo Luschi.

Vieri Lascialfari, 'cerimoniere' della polizia municipale che in pochi giorni ha organizzato l'evento, ha aggiunto: "La visita di Simoni, così come il vicario generale Giancarlo Corti e i parroci delle chiese madri degli undici comuni, ci hanno fatto grande piacere. È stata una cerimonia con tante autorità ed è stato bello. A livello regionale è difficile vedere questi numeri".

La cerimonia è iniziata in piazza Vittorio Veneto. Sono stati inaugurati tre nuovi Jeep, due moto Bmw e un Fiat doblò per la municipale. Il corteo, molto partecipato, si è spostato nella pieve di San Giovanni Evangelista con la corale della municipale, diretta da Lorenzo Ancillotti.

Al termine è stata proclamata la preghiera del vigile urbano, in seguito il cardinale ha consegnato una benedizione apostolica speciale dalla Santa Sede al comandante Luschi. Lo stesso Luschi ha poi ricordato i caduti delle forze dell'ordine di fronte a una chiesa gremita. Al Mignon sono state conferite le pergamene per gli attestati di benemerenza e per chi è andato in pensione.

Chi ha ricevuto gli attestati di benemerenza

Isp. ALESSANDRO MIGLIORINI - Isp.MARCO BARDI – Assistente Scelto ALICE MAESTRINI - Isp. MASSIMILIANO MENGONI - Assistente Scelto MARIA GRAZIA LOTTI - Assistente Scelto STEFANIA RESTA – Assistente Scelto LISA SQUARZANTI - Assistente ENRICO SAVELLI – Assistente SIMONA DI CRESCENZIO - Assistente Scelto ALESSANDRO PIPPI – Assistente Scelto MARIA LABITA

Chi ha ricevuto gli attestati di pensionamento

DANIELE FALEBURLE - FABRIZIO BINIRO - BERTO FIORAVANTI - MARCELLO FONDELLI - ANDREA FONTANELLI - GIUSEPPE FOSSI - MARCO MACCIONI - OTTAVIANO PROIETTI - GIAN CARLO ROCCHINI - MASSIMO SCARDIGLI.

Il testo della missiva di Papa Francesco al comandante Luschi

"Al Comandante Generale Massimo Luschi, ed invoca i desiderati aiuti e conforti celesti, per felicissimo svolgimento nuovo incarico a lui affidato e gli augura di essere sempre, artefice di pace e promotore della civiltà dell'amore"

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino