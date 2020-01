Sanità, sostegno e promozione per il terzo settore

Novità in vista per no profit e volontariato. In commissione Sanità, presieduta da Stefano Scaramelli (Iv), è infatti iniziato il lavoro sulla proposta di legge di Giunta regionale “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore”. L’atto, che è stato illustrato durante la seduta dai tecnici, ha lo scopo di adeguare la disciplina regionale a quella nazionale, dopo l’approvazione nel 2017 del Codice del terzo settore.

L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali, coinvolgendoli in tutto il processo decisionale. In particolare si rende sistematica la collaborazione tra questi enti e la pubblica amministrazione, prevedendo regole precise riguardo alla co-programmazione e alla co-progettazione. La proposta di legge prevede anche che le pubbliche amministrazioni possano stabilire diverse agevolazioni per il terzo settore, come la concessione per un massimo di trenta anni di beni mobili e immobili, l’utilizzazione non onerosa di beni per iniziative temporanee per attività di interesse generale, forme speciali di partenariato.

La Commissione ha inoltre esaminato, nella seduta di stamani, un nutrito pacchetto di atti. Ha ricevuto il via libera, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione di Andrea Quartini (M5S), Monica Pecori (Gruppo misto-Tpt), Serena Spinelli (Gruppo misto), Paolo Sarti (Sì-Toscana a Sinistra), una proposta di legge sulle disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali, a firma dei consiglieri Leonardo Marras (Pd), Stefano Scaramelli (Iv), Fiammetta Capirossi (Pd), Marco Niccolai (Pd) e Alessandra Nardini (Pd). Come ha spiegato il consigliere Marras nel suo intervento, la proposta coordina la normativa esistente per disciplinare i requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti termali in cui si svolgano attività sanitario di carattere non termale. Fino ad oggi, essendo diversi i requisiti richiesti, alcuni stabilimenti hanno dovuto assumere due diversi direttori per il settore termale e per quello sanitario, con il risultato che a quel punto l’attività sanitaria di carattere non termale è stata dilatata oltre modo, a discapito dell’offerta termale, con ricadute anche sul settore turistico.

La Commissione ha inoltre espresso parere favorevole a maggioranza, con alcune raccomandazioni, alla deliberazione di Giunta che modifica il regolamento di attuazione sull’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e alla deliberazione di Giunta che elenca gli indirizzi all’Agenzia regionale di sanità per l’elaborazione del programma di attività dell’anno 2020.

Sono state illustrate, infine, le proposte di legge in materia di disposizioni per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno, di modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e sulla promozione della medicina di iniziativa.

Fonte: Giunta Regionale

