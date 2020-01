Sostituzione condotta idrica a servizio di Turbone, Montelupo nel Cuore: "Serve monitorare l'intera rete"

Essendosi più volte verificatisi , anche a distanza di pochi giorni l’uno rispetto all’altro , reiterati episodi di problematiche concernenti le condutture idriche in Via della Pesa, valutiamo positivamente il fatto che , anziché procrastinare interventi tampone non risolutivi Acque SpA abbia progettato un intervento di posa in opera di una nuova tubazione in ghisa sferoidale lungo alcuni tratti di via Lami e via della Pesa, nonché il rifacimento degli allacci idrici.

Tuttavia riteniamo che anche per effetto della vetustà di certe tubazioni , debba essere effettuato a cura del gestore un monitoraggio complessivo sull’intera rete , in modo da stabilire quali siano le maggiori criticità che richiedono interventi strutturali , calendarizzarli e renderne noto il cronoprogramma atteso.

Non si può infatti accettare che , a fronte di crescenti incrementi tariffari che rendono i costi a carico dell’utenza mediamente più elevati che altrove , non ci sia certezza circa la qualità della rete ed è questo l’obiettivo che il gruppo consiliare MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRA PER MONTELUPO ritiene debba essere perseguito.

Pertanto ci riserviamo di chiedere al Sindaco che in una prossima seduta del Consiglio comunale sia invitato a intervenire un rappresentante di Acque SpA che presenti una relazione circa le condizioni della rete e illustri i programmi di intervento attesi

Daniele Bagnai

Gruppo consiliare “ MONTELUPO NEL CUORE -CENTRO DESTRA PER MONTELUPO”

