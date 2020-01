Teatro per bambini al MMAB, parte Emozioni in gioco

Venerdì 24 gennaio alle 17 il MMAB di Montelupo Fiorentino ospiterà il primo appuntamento del ciclo “EMOZIONI IN GIOCO”. Gli altri incontri saranno il 31 gennaio, 14 e 28 febbraio sempre di venerdì.

Il laboratorio fa parte della rassegna “Declinazioni femminili”, inaugurata lo scorso 16 gennaio con un intervento della dottoressa Francesca Lopez, docente al master in Politiche di genere all'Università di Roma Tre, sulla rappresentazione della figura femminile nel mondo dei fumetti. Si tratta di un programma che si snoda in circa quattro mesi con appuntamenti pensati per tutte le età, dalle bambine (e bambini) fino alle signore più mature.

Un percorso che ha l’obiettivo di promuovere azioni positive, condividere informazioni e mettere a disposizione le opportunità già attive sul territorio, alcune delle quali poco conosciute.

Le iniziative che rientrano nell’articolato programma della rassegna sono rivolte a diverse fasce di età a partire dai più piccoli, ed è questo il caso di “Emozioni in gioco”: un laboratorio diretto ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni, che scopriranno il mondo delle emozioni, con le tante sfumature di cui sono ricche, attraverso la comicità e la clownerie. Tutto questo grazie all’esperienza e alla professionalità del Teatro C’Art dove nasce e si sviluppa il metodo dell’educazione comico-relazionale sviluppato da André Casaca e che vede nella maturazione dell’identità individuale e nella relazione tra le persone il suo nucleo fondante.

Un percorso che riesce a far scoprire ai bambini la propria voce, quella che risiede nelle loro corde in modo inconsapevole, e che gli operatori esperti del C’Art sapranno scovare e far emergere attraverso un’espressione creativa e giocosa del proprio corpo nello spazio. Lo stupore, la sorpresa, l’imbarazzo, la speranza, l’attesa, l’entusiasmo: sono solo alcuni momenti del nostro stare in relazione con gli altri che verranno esplorati e valorizzati in modo naturale e divertente grazie a questo laboratorio teatrale.

Il percorso è gratuito su prenotazione al numero 0571-917552 oppure alla mail biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

