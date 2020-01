Tenax Academy Open Day, la 'scuola' per dj e producers a Firenze

Un'esperienza unica a livello nazionale, la Tenax Academy è infatti è l’unica scuola di club music in Italia collegata ad un club storico e longevo come il Tenax: un’occasione per chi sogna di rendere la propria passione una professione, potendo contare sull’esperienza di artisti di fama internazionale e mettendo in pratica le tecniche imparate direttamente in consolle e in studio di registrazione.

Il progetto verrà presentato giovedì 23 gennaio con un Open Day, che si terrà a partire dalle ore 19 al Florence Out Of Ordinary (FOOO). La convinzione su cui è fondata l'Academy è che la club culture debba essere trasmessa alle nuove leve dai protagonisti e i professionisti del settore con un percorso internazionale alle spalle, per questo motivo l'Open Day sarà introdotto da una piccola lezione dimostrativa che vedrà in consolle con Marco Faraone, Alex Neri e Francesco Farfa. Alla performance seguiranno i dj set degli ex-studenti dell'Academy, tra cui i Sun Forgione, Ade & Killa, Matteo Saracino e Fulvie.

La data di avvio dei nuovi corsi è fissata per l'11 febbraio (corso dj) e per il 12 febbraio (corso producers) dalle ore 21 in poi fra le mura del Tenax. L'offerta formativa è stata completamente ripensata e arricchita, i corsi passano infatti da 12 a 18 lezioni complessive e avranno come maestri di eccezione, oltre ai sopracitati Marco Faraone, Alex Neri e Francesco Farfa, anche Matteo Zarcone aka Zee, Mennie, Tommaso Bianchi, oltre a Aleksandr Wann, new entry di prim'ordine.

Tra le novità di quest'anno anche una nuova importante partnership con Ableton, azienda leader nel settore della produzione musicale, che va ad aggiungersi ad altre aziende importanti già partner dell'Academy, ovvero Pioneer, K-array e Oyade. Ogni corso completo comprenderà l'ultima versione di Ableton Live, software di produzione musicale da sempre all'avanguardia nell'ambiente della musica elettronica.

Tantissimi gli argomenti e le materie trattate nei due percorsi formativi di Tenax Academy, tra questi: Performance e DJing con vinile e CDJ; psicologia della pista, arrangiamento e produzione di electronic music; mixaggio e mastering; sintesi e campionamento; teoria musicale; storia della musica; Marketing e comunicazione social.

Anche per il 2020 riconfermata la campagna “Feel the music with your heart”, ideata in collaborazione con il brand “Sorry i’m not a deejay” e dedicata alla protezione dell’udito.

Per ricevere ulteriori informazioni sui corsi è sufficiente compilare il form alla pagina www.tenax.org/academy oppure scrivere all’indirizzo academy@tenax.org.

Tenax Academy Open Day

Giovedì 23 gennaio 2020 c/o Florence Out Of Ordinary (FOOO)

Viale Spartaco Lavagnini 70/72, Firenze

Ingresso libero

Fonte: Tenax - Ufficio stampa

