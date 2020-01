Truffe online, 19enne beccato attraverso il conto corrente

Una nuova frode telematica è avvenuta ai danni di una 54enne senese. La donna stava cercando su internet un elettrodomestico da cucina “Bimby” finché non lo ha trovato al prezzo, fin troppo basso, di 300 euro su un sito non verificato. L’inserzionista era infatti un truffatore che guadagnava mettendo offerte molto vantaggiose su vari prodotti per poi , come in questo caso, scomparire una volta ricevuto il bonifico dall’acquirente. La 54 enne, non ricevendo il prodotto, ha provato a mettersi in contatto con lui ma senza successo. La donna si è quindi rivolta ai carabinieri del comando di Siena che, attraverso il conto corrente e il numero di telefono messi nell’inserzione, sono riusciti a risalire all’intestatario. Il responsabile è un 19enne di Pescara con precedenti denunce a carico ed adesso dovrà rispondere anche di frode aggravata.

