Use basket, il punto sul vivaio biancorosso

Il punto sul nostro vivaio

Under 20 Elite



Biancorosso Sesa-Synergy 57-51

Biancorosso Sesa

Berti L. 16, Landi 8, Calugi 17, Maltomini 2, Falaschi 5, Bellucci 8, Pinzani, Vercesi, Mancini, Berti E. 1, Califano, Bagnoli. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 12-13, 24-35, 43-43, 57-51

Under 18 Gold



Etrusca San Miniato-Biancorosso Sesa 42-87

Biancorosso Sesa

Maltomini 8, Mazzoni 10, De Francesco 2, Casini 11, Berti 6, Sani, Cerchiaro 13, Giannone 19, Mica 5, Cappelletti 7, Syll 5, Gangarossa 1. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Parziali: 11-26, 23-48, 32-75

Under 18 Silver

Asciano-Biancorosso Sesa 68-48

Biancorosso Sesa

Morelli, Borsini 4, Scalzo J., Scalzo N., Lepori 8, Andreotti, Dianda 4, Panchetti 10, Leporatti, Fioravanti 6, Palatresi 16. All. Cappa

Under 14 Elite



Montecatini-Biancorosso Sesa 49-61

Biancorosso Sesa

Aramini 12, Ferrario 2, Cerchiaro, Francioli, Spinelli 19, Bellucci 10, Parentini 2, Chiarugi 6, Cicchetti 2, Cei 6, Beconnini, Guido 2. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Under 14 Silver



Biancorosso Sesa-Calcinaia 31-66

Biancorosso Sesa

Cuozzo, Tayar 6, Pepe 11, De Santis, Bettarini 6, Cavallaro, Morelli 3, Russetti 4, Mazzanti 1. All. Cappa

Under 18 femminile



Baloncesto Firenze-Use Scotti Rosa 32-75

Use Scotti Rosa

Govadjio 8, Franchini 9, Francalanci 13, Pelagotti 3, Abdyli 10, Bellantoni 11, Lepori, Cinelli, Bastianoni 11, Pinzani 4, Alderighi 4, Basile 2. All. Cesaro (ass. Cioni)

Parziali: 15-11, 27-25, 46-47, 67-61

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

