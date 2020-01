Valentino Rossi e compagna a pranzo a Cerreto: partono i selfie

Chissà se in questo clima da Festival di Sanremo dia più dell'occhio Valentino Rossi, campionissimo della MotoGp, o la sua compagnia Francesca Sofia Novello, scelta da Amadeus per la co-conduzione della kermesse della canzone italiana. Fatto sta che il gestore del ristorante Adriano di Cerreto Guidi, Leonardo Nencini, non si è fatto sfuggire l'occasione di farsi un selfie con entrambi. Ieri pomeriggio infatti la coppia si è fermata a pranzo nel noto ristorante. Anche alcuni passanti sono riusciti a intercettare i due per uno scatto con le celebrità.

