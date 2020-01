Via dei Pandolfini, riprendono i lavori

Riprenderanno lunedì 27 gennaio i lavori in via dei Pandolfini. Lo stop è stato causato dalla necessità di Publiacqua di modificare il progetto una volta che, nel corso della realizzazione della fogna, sono emerse difficoltà legate alle interferenze con i sottoservizi esistenti. Il progetto è stato quindi aggiornato e da lunedì 27 gennaio nel cantiere ripartiranno le lavorazioni. Dal 3 febbraio i lavori andranno a interessare l’intersezione tra via dei Pandolfini e via Palmieri che sarà chiusa per tre settimane.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze