Via Panciatichi: a febbraio gli interventi di sistemazione della pavimentazione stradal

Partiranno a febbraio, gli interventi di sistemazione della pavimentazione stradale in pietra in via Panciatichi. I lavori programmati dall'Amministrazione comunale prevedono il consolidamento del sottofondo stradale, il riposizionamento e la stuccatura delle pietre, per circa 100 mq. L'intervento non riguarderà una superficie omogenea e lineare della strada, ma i tratti più danneggiati, dove le pietre risultano poco stabili.

In attesa dell'inizio dei lavori, per motivi di sicurezza, i punti di via Panciatichi particolarmente dissestati sono stati temporaneamente ripresi con il bitume. Si tratta, dunque di una soluzione provvisoria, utile a migliorare la transitabilità della strada. Con l'intervento di febbraio, la ditta incaricata provvederà a rimuovere l'asfalto e a ricollocare le pietre.

Si è già concluso l'iter tecnico amministrativo necessario per iniziare a breve l'intervento. A seguito di procedura di gara, infatti, nei giorni scorsi i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Gavazzi Mauro srl di Quarrata.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia