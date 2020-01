Vibac Vinci, incontro in Regione con sindacati

La situazione della Vibac di Vinci, azienda multinazionale che nei giorni scorsi ha annunciato l’intenzione di chiudere la sede toscana e di mettere in mobilità oltre 120 lavoratori, sarà al centro dell’incontro convocato per lunedì 27 gennaio dal consigliere per il lavoro del presidente della Regione, Gianfranco Simoncini. Al tavolo, che si riunirà a Firenze in Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, sono stati invitati il sindaco del Comune di Vinci e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

Fonte: Regione Toscana

