A Palaia i commercianti si organizzano: nasce il Centro commerciale naturale

I commercianti di Palaia si organizzano per promuovere e rilanciare le attività del territorio grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale e di Confesercenti Toscana Nord. Nei giorni scorsi, infatti, si è costituito ufficialmente il Centro commerciale naturale di Palaia proprio per dare un supporto concreto alla valorizzazione dei negozi tradizionali. Tredici gli imprenditori che hanno preso parte alla prima assemblea insieme al coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto per provvedere innanzitutto alle nomine del nuovo direttivo. Presidente del Centro commerciale naturale di Palaia è stata eletta all’unanimità Isabella Di Meo che avrà come vice Sandra Consoloni; consiglieri saranno invece Maria Teresa Meini, Pasqualina Bove, Rachele Rossi, Alessandra Falchi, Olaf Juninger, Stefano Stefanelli e Rossella Conti. “Siamo soddisfatti di aver fatto da supporto tecnico al nuovo Ccn di Palaia – spiega il coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord Claudio Del Sarto – che nasce con un grande entusiasmo e soprattutto con un numero importante di commercianti. Dobbiamo ringraziare pubblicamente il sindaco Marco Gherardini e la vicesindaco Alessia Lorenzetti per aver sostenuto concretamente la nascita di questa nuova realtà associativa che vede i commercianti mettersi in gioco in prima persona nell’interesse del territorio. I Ccn, grazie al nuovo regolamento regionale del commercio, sono stati investiti di un ruolo fondamentale per la promozione soprattutto nei piccoli borghi. Come Confesercenti Toscana Nord – sottolinea Del Sarto – daremo il nostro supporto tecnico ai commercianti di Palaia per mettere in campo sia iniziative che eventualmente per partecipare a bandi regionali. Forti della nostra esperienza che ci vede collaborare con oltre trenta Centri commerciali naturali”. Dopo essersi attivati direttamente per l’illuminazione natalizia, la prima iniziativa del nuovo Ccn di Palaia è stata q

uella dedicata ai bandi Gal, i finanziamenti a fondo perduto per le microimprese dei territori rurali. Conclude il coordinatore Valdera di Confesercenti Toscana Nord: “Abbiamo presentato questo importante strumento per accedere ai contributi regionali e dedicato in maniera specifica per realtà come Palaia. L’adesione al Ccn, inoltre, consente di acquisire un punteggio in più per coloro che vorranno partecipare al bando per il quale offriamo assistenza gratuita per la presentazione”.

