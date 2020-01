Abc Solettificio Manetti pronta a difendere il fortino: arriva Prato

L'Abc Solettificio Manetti si appresta ad inaugurare il girone di ritorno davanti al pubblico gialloblu, dopo aver aperto la seconda parte di stagione con un pò di amaro in bocca in quel di Arezzo.

Se lontano da casa l'Abc sta faticando a ritrovare la giusta quadratura, al PalaBetti la truppa castellana non ha ancora conosciuto rivali. Stavolta a tentare di espugnare per la prima volta il fortino gialloblu sarà la Pallacanestro 2000 Prato, squadra indubbiamente attrezzata per la C Gold. Un roster che, tra i vari giocatori di esperienza come Danesi, Staino, Pinna, Smecca presenta anche due attesi ex: Filippo Taiti e Cosimo Fontani. Bastino questi nomi, insomma, per capire il calibro della sfida.

I ragazzi di Paolo Betti dal canto loro, reduci dalla delusione di Arezzo, saranno però doppiamente motivati: inseguire il riscatto da una parte, difendere il PalaBetti dall’altra. In palio punti che, in una classifica cortissima come quella attuale (le prime 6 della classe racchiuse in 2 soli punti), potrebbero spostare gli equilibri.

Come pronosticato da tutti gli addetti ai lavori ad inizio stagione, il campionato di C Gold si sta confermando altamente competitivo, senza squadre materasso e neppure squadre da categoria superiore: ogni domenica, su ogni campo, si prospetta una battaglia. E anche stavolta, il PalaBetti, non farà eccezione.

Arbitreranno l'incontro i sigg. Panelli di Montecatini e Rinaldi di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino

