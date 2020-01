Acqua di qualità con il nuovo fontanello a Cerbaia di Lamporecchio

Offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie, concorrere alla riduzione di rifiuti, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della risorsa idrica e avvicinare la popolazione al consumo domestico dell'acqua di rubinetto. Questi sono i principali obiettivi che l'amministrazione comunale di Lamporecchio e Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, perseguono attraverso l'installazione del nuovo fontanello di acqua ad alta qualità nella frazione di Cerbaia. L'appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio alle ore 11:30, di fronte al Circolo Cerbaia “prima”, in via della Resistenza, alla presenza del sindaco Alessio Torrigiani, del vicepresidente di Acque SpA Giancarlo Faenzi e della stampa; ospiti di eccezione saranno alcune classi dell'Istituto Comprensivo che hanno partecipato al progetto “Acqua Buona”.

E' tutto pronto, infatti, per la "prima" dell'impianto che erogherà gratuitamente l'acqua della rete idrica, resa più gradevole dal punto di vista organolettico da un sistema di filtraggio e disinfezione che elimina il cloro senza modificarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Il nuovo impianto di Cerbaia, cofinanziato dall'Amministrazione Comunale, andrà ad affiancarsi a quello già presente in piazza Salvo D'Acquisto a Lamporecchio. Attivo ormai dal 2009, questo fontanello nel corso dell'ultimo anno ha erogato 878.000 litri di acqua ad alta qualità per un risparmio economico di oltre € 180.000 e un risultato ambientale stimabile intorno a 23 tonnellate di plastica.

Il progetto "Acqua ad Alta Qualità", realizzato da Acque SpA in collaborazione con l'Autorità Idrica Toscana e con i comuni del territorio gestito, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul valore dell'acqua potabile, sulle opportunità offerte da pratiche di consumo improntate alla sostenibilità ambientale, ma anche sulla bontà e la sicurezza dell'acqua della rete idrica. L'acqua di rubinetto, al pari di quella del fontanello, è buona, sicura, controllata e a chilometro zero, poiché proviene dal territorio in cui viviamo.

La popolazione e gli organi di informazione sono invitati a partecipare all'evento.

Fonte: Comune di Lamporecchio

