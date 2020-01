Albo delle associazioni di Fucecchio, incontro con l'assessore Lazzeretti

Grande partecipazione ieri sera alla riunione delle associazioni fortemente voluta dal neo assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti. Circa 40 le organizzazioni presenti tra associazioni di volontariato, contrade e associazioni di promozione sociale. Durante l'incontro, utile per presentarsi e conoscersi reciprocamente, l'assessore ha presentato il programma dell'assessorato e della nuova Consulta del Volontariato che andrà a costituirsi dopo la realizzazione del nuovo Albo delle associazioni, al quale tutte le organizzazioni potranno accedere. Un incontro che apre la strada ad un importante lavoro di promozione del volontariato e delle attività ad esso collegate, attività che le associazioni stesse, proprio attraverso la Consulta, dovranno poi portare avanti.

"Sono davvero molto soddisfatto di questa prima riunione - commenta Emiliano Lazzeretti - ho visto grande partecipazione da parte delle associazioni e credo ci siano la volonta e le potenzialità per fare un ottimo lavoro. Il primo passo sarà stilare il nuovo Albo, uno strumento che sarà utile anche per l'assegnazione di patrocinio e contributi da parte del Comune, dopodiché ogni associazione iscritta potrà chiedere di entrare a far parte della Consulta, che sarà l'organismo che farà da collante tra le associazioni e l'amministrazione. Tra le altre cose abbiamo deciso di istituire una nuova Festa del Volontariato annuale in collaborazione con le scuole, ma questo é soltanto uno dei tanti progetti che, con l'impegno di tutti, potremo realizzare".

Il prossimo 2 aprile é in programma un nuovo incontro con le associazioni e i responsabili del CESVOT, per fornire informazioni e chiarimenti sulla nuova legge sul Terzo Settore. Nel frattempo prosegue il lavoro per la formazione dell'Albo e della nuova Consulta. L'assessore Lazzeretti ringrazia tutte le associazioni intervenute per l'impegno dimostrato.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

