Ambulanza per Avg Greve, 13mila euro donati dai cittadini

Un gesto corale che esprime il grande cuore dei grevigiani. Sono stati donati oltre 13mila euro per sostenere il finanziamento della nuova ambulanza finalizzata al servizio di emergenza del 118, già in funzione, acquistata dall’Avg di Greve in Chianti con un investimento pari a 85mila euro. Tantissime le sottoscrizioni effettuate dalla comunità, singoli cittadini, aziende agricole, operatori economici, realtà associative che stanno contribuendo all’importante operazione messa in piedi dall’Avg, presieduta da Paolo Stecchi. Una realtà che si distingue nel panorama regionale occupando la decima posizione nell’albo in cui spiccano 66 associazioni per il numero dei servizi sociosanitari effettuati. Nel 2019 l’Avg, costituita da 1300 soci e 80 volontari, ha svolto 1500 servizi e percorso 100mila Km. La nuova ambulanza è dotata di uno specifico defibrillatore per i servizi di emergenza.

“Ringrazio i donatori che esprimono il loro attaccamento al territorio e che tengono alla qualità dei servizi di emergenza – dichiara il presidente Paolo Stecchi – invito la comunità a continuare a sostenere questa importantissima causa, la nostra è una realtà che poggia le sue basi esclusivamente sul volontariato e sul cuore della comunità che si è mostrata sempre vicina ai bisogni dei più deboli”.

Il bene che riceve e la solidarietà che dona all’esterno sono il valore aggiunto di quella che è considerata una della più importanti realtà sociali della Toscana. L’Associazione non fa mancare il suo sostegno ai terremotati del Mugello. All’Avg, che aveva partecipato ad un bando della Regione Toscana con l’elaborazione di un progetto di carattere sociale "Curi-amo" condividendo l’obiettivo con Anpas e altre associazioni, sono stati assegnati oltre 10mila euro. “Abbiamo deciso insieme di destinare l’intera risorsa – continua Paolo Stecchi - alle popolazioni mugellane, noi siamo al fianco dei territori colpiti dal grave evento sismico e dei loro bisogni”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

