ApritiBiblioteca, si danza tra i libri con Chassé Croisé

Primo appuntamento del ciclo ‘ApritiBiblioteca‘ con un‘iniziativa molto interessante tra danza e letture ottocentesche. Protagonista la biblioteca comunale di Empoli insieme alle principali associazioni cittadine che operano sul territorio. Sabato 25 gennaio 2020, alle 17, nello splendido Cenacolo degli Agostiniani, l’associazione La Bizzarria d'Amore, accompagnerà il pubblico in un viaggio danzante tra Rinascimento e Ottocento.

La proposta si chiama “Chassé Croisé" che è proprio il nome di una danza, il cui suono basta a coinvolgerci in una magica atmosfera per rivivere, come nei film, emozioni straordinarie e scenari storici.

Un'occasione per mettersi in gioco e arricchire con proposte originali il programma delle iniziative culturali e letterarie organizzate dalla biblioteca. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

I membri dell'associazione, vestiti sontuosamente come si addice ad un Gran Ballo, mostreranno al pubblico i più bei balli in voga nei salotti ottocenteschi, intervallando le danze con letture dai più famosi romanzi dell'epoca e cenni a consuetudini, galateo e comportamenti nei salotti ottocenteschi e nella società in generale.

INFO - 0571/757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

