BET London iGaming Expo 2020, ecco di cosa si parlerà

Se sei alla ricerca di un evento da segnare in rosso sul calendario, non avere dubbi: dal 7 al 9 aprile 2020 a Londra si terrà infatti la BET London iGaming Expo 2020, una tre – giorni davvero imperdibile per chi vuole saperne di più sul mondo dell’iGaming a livello internazionale, fiera specializzata in gambling online, quindi tutto ciò che riguarda casinò, gioco online e slot machine online, l’opportunità per stringere interessanti relazioni con gli operatori del settore, attesi in massa all’evento.

Ad ogni modo, guai a pensare che l’appuntamento sia riservato solo ai professionisti del settore. Anche i “semplici” appassionati potranno trovare pane per i loro denti, visto e considerato che in questo che è a tutti gli effetti uno dei principali appuntamenti mondiali nel settore di riferimento, ci saranno talmente tante attrazioni che si farà fatica a tenere il giusto conto. Si pensi, tra i tanti, alla partecipazione di John Lefebvre, uno degli speaker più ambiti, soprattutto dopo le lunghe assenze dagli incontri pubblici.

BET London iGaming Expo 2020: impossibile annoiarsi!

A poco più di due mesi dall’avvio di questa manifestazione, sul sito internet dell’evento sono evidentemente disponibili tutte le informazioni sugli appuntamenti già pianificati. In particolar modo, gli organizzatori della BET London iGaming Expo 2020 hanno reso noto che gli eventi saranno suddivisi in quattro gruppi tematici, ad abbracciare tutti i principali aspetti del panorama evolutivo dell’iGaming:

- Casi reali;

- Insidie legislative;

- Futuro del gambling;

- Ultime informazioni utili dal Software Development World.

Quattro contenitori riempiti di approfondimenti, dibattiti, incontri e altre iniziative che hanno come obiettivo quello di scattare una completa panoramica del mondo del casino online & co., stimolando la possibilità di allacciare nuovi rapporti in un ambiente che favorirà anche le condivisioni informali, grazie agli spettacoli e alle aree relax predisposte all’interno dell’edificio che ospiterà la conferenza.

Evidentemente, il fulcro dell’interesse degli operatori non potrà che essere rappresentato dai dibattiti in programma: sono più di 12 le ore già programmate, a coinvolgimento di 30 speaker che proverranno da ogni angolo del mondo, a confermare l’importanza internazionale dell’evento.

Lo Star Speaker

Definito dalla conferenza come lo Star Speaker, è palese come la “stella” dell’evento non potrà che essere il ritorno ai dibattiti di John Lefebvre, co-fondatore di Neteller. Oggi, John è un noto magnate, filantropo e musicista.

Nel 2007 John si è dichiarato “colpevole” di cospirazione negli Stati Uniti a seguito dell'elaborazione dei pagamenti di Neteller per i siti web di gioco d'azzardo. In un accordo di patteggiamento, Lefebvre ha poi deciso di accettato di collaborare con le istituzioni locali per lo sviluppo del settore.

Per molti anni, John non è stato visto in pubblico e non ha partecipato a nessuna intervista. Non solo, non ha partecipato a nessun'altra conferenza. Tuttavia, alla BET London iGaming Expo 2020, fornirà una panoramica della sua esperienza con Neteller e parlerà della sua vita dopo Neteller. Il noto magnate risponderà anche a diverse domande, durante una sessione di domande e risposte. Insomma, un momento imperdibile di “storia” evolutiva dell’iGaming!