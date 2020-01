Capitale della cultura 2021, Paolo Moschi (Uniti per Volterra) lancia l'appello al territorio

Paolo Moschi, Capogruppo Lista Civica Uniti per Volterra, interviene sulla candidatura da Volterra a Capitale italiana della Cultura 2021: "Accogliendo gli umori dei volterrani di questi giorni, posso dire che è presente in città il desiderio di essere accompagnati in questa corsa per la candidatura come città della cultura italiana. In particolare si sente la volontà di ritrovare un territorio unito, Valdicecina e Valdelsa in primis, ovvero il cuore del nostro territorio storico. Sono pertanto a chiedere ufficialmente ai Comuni, alle istituzioni e alle Associazioni della Valdelsa di sostenere la candidatura di Volterra, nella certezza che una vittoria sarebbe un risultato di territorio, in termini di immagine e di opportunità.

Questo perché il nostro Ambito è quello dal maggior potenziale inespresso, ma anche perché insieme possiamo dimostrare che le eccellenze non si trovano solo nei capoluoghi di provincia.

La nostra è una terra che nei secoli ha sempre espresso cultura, arte e qualità.

L'appello è pertanto quello di unirsi, come si può, alla corsa di Volterra.

Per il nostro territorio l'unica opportunità per crescere è quella di lavorare Uniti: cerchiamo di cogliere la sfida!"

