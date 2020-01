Orentano entra nel 2020 con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, ormai da circa sessantacinque anni. Torna il Carnevale dei bambini, una kermesse che ormai è la storia della frazione del comune di Castelfranco di Sotto. Si parte domenica 26 gennaio e si termina il 23 febbraio, quasi un mese di colori, musiche, luna park, divertimento e attività. Stavolta l'ingresso è gratuito, chi vuole, però, può fare un'offerta.

Tra Mowgli, Minions e Topolino non mancano le novità, illustrate oggi (giovedì 23 gennaio) in municipio. Ci sarà un nuovo tema per un nuovo carro e cambierà anche la formula d'ingresso. Per quanto concerne il carro, il Carnevale va al cinema e passa per un film uscito di recente e campione di incassi, vale a dire Frozen 2. I volontari ci hanno lavorato negli ultimi mesi e sarà mostrato per la prima volta durante la seconda domenica.

Carnevale Orentano, le uscite

Le uscite saranno il 26 gennaio e il 2, 9, 16 e 23 febbraio, tutte come detto a ingresso libero con offerta, tutte con inizio alle 14.30. Per Martedì Grasso, il 25 febbraio, la festa si sposta nei locali dell'Ente e sarà incendiato lo storico logo Testone, uno stemma in paglia con diametro di quattro metri. L'ordine di uscita dei carri vede per primo in ordine cronologico Peter Pan, poi Frozen 2, in seguito La Famiglia Addams, I Minions e Topolino e infine Il Libro della Giungla.

I commenti

"È nato nel 1956, è una manifestazione con un percorso lungo e longevo. I bambini da sempre sono al centro dell'attenzione del comitato organizzatore. La volontà è quella di far vivere alle famiglie una festa con un ambiente adatto. I colori dei bambini danno un tocco di calore e si riappropriano delle strade" ha detto Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco. L'assessore Ilaria Duranti ha aggiunto: "Si parla di una kermesse davvero storica. I volontari lavorano molto ogni anno per mettersi a disposizione del Carnevale. Vale la pena sottolineare il legame con le scuole di Orentano e Villa Campanile, che coi loro gruppi mascherati danno sempre più senso di comunità".

Infine il presidente Ente Carnevale dei bambini di Orentano Maurizio Ficini, assieme al vice Attilio Ficini ha spiegato: "Fino agli anni scorsi si pagava un biglietto. Stavolta abbiamo deciso per l'ingresso libero, vogliamo confermarlo anche nei prossimi anni. Ci sarà attenzione alle scuole ma anche ai prodotti del territorio, soprattutto per quanto riguarda gli stand alimentari, il nostro obiettivo è quello di portare il tipico bignè al Carnevale. Un occhio va anche alla sicurezza, perché abbiamo formato il personale all'uso del Dae".

Carnevale Orentano, la sicurezza

Tutta la manifestazione rispetterà in modo scrupoloso le misure di sicurezza in modo da garantire lo svolgimento della festa in tranquillità. Oltre al divieto all’utilizzo di bombolette spray e all’esplosione di fuochi pirotecnici, sarà riproposta anche la cosiddetta “ordinanza anti-vetro”, su disposizione del Prefetto di Pisa: sarà vietato circolare con lattine, bottiglie e bicchieri di vetro nell’area pubblica; si potranno invece vendere e somministrare bibite in recipienti di vetro all’interno di bar e ristoranti.

Carnevale Orentano, le modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata emanata una ordinanza che modifica la disciplina della circolazione. In particolare, tutti i giorni di svolgimento del Carnevale a partire dalle ore 12.00, scatterà il divieto di sosta e di circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione. Il transito riprenderà regolarmente alle 20.30, terminato lo spazzamento stradale successivo alla manifestazione.

Gianmarco Lotti

