Cremazione, contributi dal Comune di Montaione: ecco come richiederli

Il Comune di Montaione assegna anche per il 2020 contributi per la cremazione dei defunti. Le richieste di contributo dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando il modulo allegato al che si trova qui. Alla richiesta dovranno essere una copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta per la cremazione (forno crematorio, trasporto della salma al forno crematorio, acquisto urna cineraria) e la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente. Le richieste di contributo vanno presentate entro dieci giorni dalla cremazione.

