Deidda ribatte alla Lega: "Pasqualino non capisce che i bambini non vanno discriminati"

Botta e risposta tra la Lega e l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno. Le foto del sindaco Giulia Deidda in municipio coi bambini non sono andate a genio a Giovanni Pasqualino, commissario della Lega a Santa Croce sull'Arno. Pasqualino ha pubblicato una risposta a Deidda, che però non è rimasta con le mani in mano. Il primo cittadino santacrocese, infatti, ha ribattuto di nuovo con un post su Facebook che trovate di seguito.

"Il centrodestra di Santa Croce sull'Arno ha bisogno di un portavoce pisano. Spiace per loro. Quella della Lega sui presepi è un'ossessione. Ma a forza di ripeterla come un disco rotto le persone si accorgono che è una scusa per non parlare delle domande di Elly Schlein fatte a Salvini, o dei 49 milioni. Pasqualino non ha capito che i bambini non vanno, prima di tutto, discriminati, come per esempio succede a Pisa con la storia della pisanità per ottenere il bonus nascite. Chi strumentalizza cosa?" ha scritto Deidda, per poi concludere con un post scriptum: "Io non tocco e non prendo in braccio bambini quando li incontro in veste di sindaco. Sono altri i politici che hanno l'abitudine di esporre i figli degli altri durante i comizi elettorali".

