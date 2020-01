Empoli Tennis School, agli Open regionali secondo trionfo al femminile

Secondo trionfo consecutivo per le ragazze dell’Empoli Tennis School nel campionato regionale invernale a squadre Open di 1a divisione. Le allieve del maestro nazionale Manilo Baggiani hanno bissato lo ‘scudetto’ dello scorso anno, superando in finale il T.C. Rignano per 2-0. La partita chiave, disputata sui campi in terra rossa di via Calvi a Vinci, è stata dominata dalle singolariste biancazzurre Eleonora Beduini e Giulia Barsotti, tanto da rendere inutile il doppio nel quale sarebbe stata schierata pure Franka Ciampalini. Per la statistica, la Beduini ha regolato Chiara Bigazzi con un netto 6/2 6/3 mentre la Barsotti si è imposta su Margherita Focardi col punteggio schiacciante di 6/0 6/1. La riconquista del trofeo ha permesso al circolo della zona sportiva di incamerare il primo titolo toscano assoluto stagionale, aprendo interessanti scenari alle sue atlete di vertice. Nel prossimo futuro, le tre campionesse inizieranno la più impegnativa serie ‘C’ femminile dove hanno comunque i requisiti per mirare in alto, sebbene l’obiettivo di salire nella neonata ‘B2’ nazionale sembri troppo ambizioso. Intanto, assieme a loro, anche i giovanissimi Alberto Cipollini, Giovanni Cei, Jacopo Galgani e Matteo Musanti meritano un plauso per aver sempre creato difficoltà, nel girone eliminatorio del campionato di 4a categoria maschile, ad avversari più ‘anziani’ e, dunque, molto più smaliziati.

Fonte: Empoli Tennis School

Tutte le notizie di Tennis