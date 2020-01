Furti a Casalguidi, installate telecamere nascoste in via San Biagio

Gli abitanti di via San Biagio a Casalguidi (Serravalle Pistoiese) in quest'ultimo periodo sono stati vittime di numerosi furti avvenuti nelle abitazioni, un fenomeno che è andato intensificandosi creando una vera e propria situazione d'emergenza. E' per questo che l'amministrazione comunale, attraverso una delibera di giunta dichiarata immediatamente eseguibile, ha ritenuto di dover procedere con urgenza, attraverso misure alternative, installando alcune telecamere nascoste autoalimentate e autoregistranti nelle zone di via San Biagio e dei campi limitrofi ed è in programma nelle prossime settimane l'installazione di un apparecchio di video sorveglianza fisso.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese