Giornata della Memoria, installazione scenografica a Ponte Buggianese

In occasione della Giornata della Memoria, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre F. Cecchi” di Ponte Buggianese (PT), facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, organizza una manifestazione commemorativa sabato 25 gennaio dalle ore 11,00 presso i locali della scuola, in Via A. Toscanini 11. Saranno presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lorenza Lorenzini e le Autorità civili dei Comuni di Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese, nei quali sono siti i plessi scolastici.

“Futuro, memoria, amore, partecipazione, coraggio, sostegno reciproco – spiega il Prof. di arte Giordano Vanacore, ideatore e coordinatore dell’evento - sono i valori che ci spingono, ogni anno, a impegnarci insieme ai nostri ragazzi e ai loro genitori nella realizzazione di una istallazione scenografica di notevoli dimensioni, che per la Giornata della Memoria ricoprirà la facciata del nostro Istituto rappresentandone una rielaborazione del significato storico culturale riattualizzato e riportato alla quotidianità. È proprio in questo giorno, il nostro lavoro viene presentato alla cittadinanza con un piccolo spettacolo sonoro-scenografico. L’impatto del lavoro è notevole e rimarrà appeso per giorni sulla facciata che più ci rappresenta, per farci riflettere, pensare e per dimostrare che insieme si può fare tanto, si possono realizzare cose grandiose. Forti, quindi, l’impegno e la riflessione su temi mai scontati su cui anzi si ritiene sia sempre più importante mantenere alta l’attenzione non solo dei ragazzi, ma di tutta la popolazione” conclude il Professore.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponte Buggianese