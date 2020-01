Giorno della Memoria, libri ed eventi a Castelfranco

Per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che ricorre come ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell'Olocausto, il Comune di Castelfranco di Sotto promuove una serie di iniziative rivolte ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di I grado e primarie di Castelfranco, ma anche un evento aperto a tutta la cittadinanza. Queste occasioni servono a sensibilizzare gli studenti su tematiche di interesse storico e civile, formando la loro coscienza di cittadini di domani.

Il 24 gennaio, alle ore 10.20 presso la Biblioteca di Orentano, è in programma l’incontro “Testimonianze”:

gli studenti delle classi III scuola secondaria I grado avranno l’occasione di ascoltare la testimonianza di Laura Geloni, membro di ANED Pisa e figlia di un deportato nei campi di sterminio nazista.

Il 25 gennaio, alle ore 10,20 presso la Scuola media Castelfranco, lo stesso incontro sarà riproposto per gli studenti delle classi III scuola secondaria I grado del Capoluogo.

Il 27 e 28 gennaio, alle ore 10.00 presso il Teatro della Compagnia, ci sarà la proiezione di un film dedicato a questa drammatica pagina di storia per gli alunni delle classi V che frequentano la scuola primaria sia del Capoluogo che della frazione.

Sabato 1° febbraio, alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento “Anne Frank. Sii gentile, abbi coraggio”, una lettura teatrale tratta dal Diario di Anne Frank interpretata dalla Compagnia Teatrale No Grazie, che fa parte di IntesaTeatro Amatoriale.

Per tutta la settimana del 27 gennaio, presso la Biblioteca Comunale, sarà allestito un corner dedicato alle commemorazioni che mette a disposizione degli utenti libri per approfondire l’argomento da un punto di vista storico, umano e filosofico.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto