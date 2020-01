Guccini a Firenze per presentare 'Tralummescuro'. Le Regionali? "Le vedo sul filo del rasoio"

Francesco Guccini era oggi a Firenze per presentare il suo libro 'Tralummescuro' al Teatro La Compagnia di via Cavour. Il noto cantautore ha parlato anche delle imminenti Regionali in Emilia Romagna con un riferimento anche alla Toscana:

"Le Regionali le vedo sul filo del rasoio, ma spero che l'Emilia Romagna mantenga fede a quella che era ed è ancora la sua fama. Io ovviamente andrò a votare, a Bologna. Io spero che vinca Bonaccini".

Un accenno anche al movimento delle Sardine: "Sono venuti a Pavana a incontrarmi, mi piacciono molto perché spontaneamente hanno portato una ventata di freschezza per far vedere che anche la sinistra sa riempire le piazze. Penso che sia un bel movimento che non deve dare risposte, la loro risposta l'hanno data: non vogliamo più propaganda becera. Noi non vogliamo questa propaganda massiccia, insistente, continua, capillare. Fatta sparando anche delle balle come l'increscioso episodio accaduto a Bologna con Salvini che è andato a suonare i campanelli".

