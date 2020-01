Gusto e sapori toscani in mostra al 'Mercatale in Empoli'

Gusto e sapori di casa nostra. Stagionalità e qualità dei prodotti in mostra al “Mercatale in Empoli”, il mercato agroalimentare empolese che dà appuntamento a sabato 25 gennaio 2020, dalle 8 alle 13, in piazza della Vittoria.

Tra conferme e ‘ritorni’ , le aziende agricole del territorio esporranno dalle ottime farine di grani antichi, ai formaggi, alla carne, alle verdure biologiche, al vino e molto altro.

Andiamo per ordine: in primo piano il rientro dell'azienda agricola di Paradisi Mauro da Colle Val d’Elsa checoltiva e produce tramite mulini in pietra vari tipi di farina, dispone di ben 700 piante di ulivi da cui ricava l’olio tramite un piccolo frantoio in azienda, porterà sui banchi del Mercatale ottime farine di grano antichi, un buon vinsanto e l’olio extravergine di oliva. Da Colle a Volterra con l’azienda agricola I Formaggi di Maria, a latte crudo.

Da Montespertoli la carne e gli affettati dell'azienda agricola Roberto Romagnoli; poi ci sarà il pane di grani antichi del forno Romolino con il pane di grano antichi da Lastra a signa. Le verdure fresche e croccanti di stagione le porteranno l’azienda agricola di Luigina D’Ercole e la Bioeat di Empoli.

Da Castelfiorentino l’azienda agricola di Marco con gli affettati e poi le sempre presenti chiocciole dell'Elsa con anche le verdure di Poggibonsi.

La buona toscanità nel pane dei Due Pani con farine rigorosamente della nostra regione; ci saranno i conigli dell’azienda agricola di San Miniato, La Mignola.

Non mancherà l’azienda storica biologica La Ginestra, con pasta, miele e pane, la cinta di Guido in Chianni e il vino bono del Guerrieri di Castelfiorentino.

