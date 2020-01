Incendio di Lucca, l'ultima telefonata di Giulia

Le ultime parole di Giulia Salotti le ha raccolte suo zio, Angelo Giusti. La 14enne morta nel rogo della sua abitazione ad Anchiano, frazione di Borgo a Mozzano, secondo le cronache locali, ha telefonato ai suoi zii per chiedere aiuto per lei e suo padre Massimiliano, bloccati in casa dall’incendio. La ragazzina ha chiesto disperata a suo zio, marito di Clara Salotti, sorella del padre di Giulia, di correre in loro aiuto.

“Presto, zio, zia, correte: sta bruciando la casa!”. Gli zii si sono precipitati fuori e ai loro occhi si è parata la vista della casa avvolta dalle fiamme e Massimiliano, padre di Giulia, che tentava invano di rientrare in casa per salvare sua figlia. Nemmeno i carabinieri, accorsi poco dopo le 2, hanno potuto far niente.

